В Талдоме завершили благоустройство площади Карла Маркса

В Талдоме подходит к концу масштабное обустройство площади Карла Маркса — одного из центральных общественных пространств города. Первый этап реконструкции успешно завершен. Эти работы стали частью комплексной программы по обновлению городской инфраструктуры, направленной на повышение комфорта жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В рамках первого этапа специалисты провели тщательный демонтаж устаревшей брусчатки, которая пришла в негодность из-за многолетнего использования и погодных воздействий. Это позволило подготовить основание для новых покрытий, обеспечивающих долговечность и безопасность. Кроме того, были удалены аварийные деревья, представлявшие угрозу для посетителей, — их заменили здоровыми саженцами в рамках последующего озеленения. Важным шагом стало начало строительства современного фонтана, который станет не только декоративным элементом, но и функциональной зоной отдыха, способствующей созданию уютной атмосферы в центре города.

Памятник Владимиру Ильичу Ленину, который является историческим и культурным символом площади, останется на своем традиционном месте, сохраняя связь с прошлым и подчеркивая уважение к истории города. После завершения всех работ обновленная площадь превратится в современную пешеходную зону, ориентированную на комфортное пребывание горожан и гостей. Проект включает установку красивой архитектурной подсветки, которая подчеркнет эстетическую привлекательность пространства в вечернее время, а также современное освещение для обеспечения безопасности и удобства навигации.

Дополнительные удобства предусмотрены для активного использования площади: появятся специальные точки для зарядки мобильных устройств, что особенно актуально в эпоху цифровых технологий. Исторические плакаты, размещенные в ключевых местах, расскажут о значимых событиях и личностях, связанных с Талдомом, обогащая культурный опыт посетителей. Комфортные лавочки с эргономичным дизайном пригласят к отдыху, а фигурное озеленение — с использованием декоративных кустарников и цветочных композиций — добавит живописности и свежести, превращая площадь в зеленый оазис посреди городского пейзажа.

Открытие обновленной площади Карла Маркса запланировано на сентябрь текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.