В Талдоме состоялся муниципальный форум «Подмосковье 2026»

Акцент был сделан на подготовке к напряженному политическому сезону 2026 года с выборами в Государственную Думу и Московскую областную Думу. На форуме подчеркнули важность обеспечения честности и открытости предстоящих выборов, а также необходимость привлечения максимального количества избирателей. Были подведены итоги реализации проектов в сфере образования, культуры и здравоохранения, включая строительство новых спортивных объектов, обновление школ и детских садов, улучшение парков и скверов, а также развитие коммунальных услуг.

Особое внимание уделили вопросам социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и помощи семьям военнослужащих. Партия активно сотрудничает с волонтерскими движениями и общественными объединениями, чтобы оказать поддержку участникам боевых действий и улучшить условия их жизни после возвращения домой.

Таким образом, мероприятие стало площадкой для консолидации усилий всех заинтересованных сторон, направленных на дальнейшее развитие региона и повышение качества жизни населения.​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.