В Талдоме обсудили вопросы развития сельского хозяйства на деловом завтраке

Участие в мероприятие приняли отраслевые специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрация городского округа, подмосковные фермеры и производители.

«Талдом один из немногих муниципалитетов региона, который проводит такие локальные встречи для сельхозтоваропроизводителей. Городской округ ими богат, здесь работают производители молока, картофеля, сыра и мяса. Важно быть на связи с аграриями и сотрудниками муниципалитета. Все заинтересованные лица могут обратиться в министерство, а также в центр агропромышленного развития для получения дополнительной информации и консультации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ходе Делового завтрака обсуждались вопросы финансовой государственной поддержки сельскохозяйственного сектора и рассматривались проблемные вопросы, требующие содействия в их решении.

Участники мероприятия активно обменивались мнениями и идеями, выражали свои предложения и задавали все интересующиеся вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.