В Талдоме благоустраивают площадь Карла Маркса в рамках народной программы ЕР

В нынешнем году в Талдоме начались работы по благоустройству площади Карла Маркса в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Комплексное благоустройство центральной площади города Талдом будет проводиться ООО фирмой «Кристина» в несколько этапов в течение 2024–2025 гг. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета депутатов Талдомского округа, руководителя фракции «Единой России» Михаила Аникеева.

В текущем году уже проведены демонтажные работы и подготовка территории, выполнен монтаж основных несущих конструкций фонтана.

На время проведения работ существующая организация движения транспорта существенно не изменилась. В рамках организации дорожного движения установлены временные дорожные знаки, обеспечен безопасный переход пешеходов через зону работ по существующим направлениям.

«Проведение работ по благоустройству центральной площади города Талдом позволит не только улучшить внешний вид города, но и создать условия для развития культурной и общественной жизни. Новый облик площади станет местом для проведения различных мероприятий, фестивалей, выставок и других культурных событий, способствуя привлечению жителей и гостей города», — прокомментировал председатель Совета депутатов Талдомского городского округа, руководитель фракции «Единой России» Михаил Аникеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.