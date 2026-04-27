В Таиланде танцовщицы в купальниках выступили на похоронах

В провинции Накхонситхаммарат 20 апреля прошла необычная церемония прощания: у гроба 59-летнего мужчины выступили три танцовщицы в откровенных нарядах. Такой формат похорон стал исполнением его последней воли, сообщает «Царьград» .

Видео с церемонии стало вирусным в социальных сетях и вызвало споры. На кадрах три девушки в откровенных нарядах исполняют танец прямо во время прощания с покойным.

Как выяснилось, формат церемонии выбрал сам Винидж. Мужчина тяжело болел и знал о скорой смерти. Он не хотел традиционных мрачных похорон и просил провести прощание без скорби.

По словам близких, при жизни Винидж отличался жизнерадостным характером и считал рождение, старение, болезни и смерть естественными этапами жизни. Родные и друзья выполнили его просьбу и пригласили танцовщиц, чтобы проводить его в последний путь так, как он хотел.

