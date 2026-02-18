В Свердловском и Лосино-Петровском парках пройдут мероприятия к Масленице

С 16 по 22 февраля в Свердловском и Лосино-Петровском парках пройдут мероприятия, посвященные Масленице. Гостей ждут театрализованные представления, народные игры, мастер-классы и угощение блинами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

В Лосино-Петровском парке 16 февраля состоится развлекательная программа «Масленицу встречай!», беседа «Моя Масленка» и эстафеты «Масленичные старты». Завершит день чаепитие с блинами у очага. 20 февраля здесь пройдет спортивно-игровая программа «Поиграем вместе».

В Свердловском парке масленичная неделя откроется 16 февраля беседой «Масленица у ворот» и театрализованным представлением «Масленицу встречай!». В течение недели для посетителей организуют творческие мастер-классы, русские народные забавы, хороводы и викторину с частушками.

Главное событие — «Солнечная Масленица» в Свердловском парке 22 февраля. С 12:00 до 16:00 здесь пройдут фестиваль блинов, кукольное представление «Петрушины небылицы», квест-игра «Охота за масленичными сокровищами» и шествие «Масленичный поезд». Также в программе — народные игры, театрализованное представление и концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.