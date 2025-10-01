В Свердловской области заводчанина уволили за уход с работы на 1 минуту раньше

Красногорский районный суд Каменска-Уральского восстановил на работе металлурга, уволенного за уходы с работы на 1-2 минуты раньше, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Местный житель более 20 лет отработал на АО «Каменск-Уральский металлургический завод», однако в мае текущего года был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неднократное грубое нарушение трудовых обязанностей). Причиной увольнения стал досрочный уход с рабочего места. Металлург регулярно покидал офис на 1-2 минуты раньше положенного времени.

Отдел кадров предприятия обратил внимание на наличие неснятых дисциплинарных взысканий, с которыми сотрудник был не согласен.

Сотрудник обратился в суд с требованием восстановить его нарушенные трудовые права. Суд обязал АО «Каменск-Уральский металлургический завод» восстановить мужчину в должности с сохранением прежнего характера работы и размера зарплаты.

Также с предприятия взыскали зарплату сотрудника за время вынужденного прогула с 15 мая по 30 сентября в размере 323 679 рублей 70 копеек, а также компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, с завода взыскали госпошлину в размере 13 591 рубль 99 копеек. Решение суда в законную силу не вступило.

