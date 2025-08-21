В Свердловской области заблокировали 20 млн спам-звонков с начала 2025 года

С начала 2025 года в Свердловской области было заблокировано 20 миллионов нежелательных звонков. Наиболее распространенной темой, с которой спамеры звонили жителям Урала, являлась реклама финансовых услуг, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Жительница Екатеринбурга Наталия С. ведет активный образ жизни, совмещая работу и учебу, и очень ценит свое время. Защита от навязчивых звонков, предлагаемая интернет-провайдерами и операторами сотовой связи, помогает ей экономить драгоценные минуты. Благодаря функции «Антиспам» она получает информацию об источнике звонка — будь то банк, фитнес-центр или служба доставки — и решает, отвечать ли на него.

Данная технология, доступная лишь у некоторых телекоммуникационных компаний, работает на основе умной системы. Она анализирует информацию и обновляется с использованием Big Data. В случае подозрительного звонка абонент имеет возможность добавить его в черный список. Наталия задумалась не только о безопасности телефонных разговоров, но и об охране своего дома, и поэтому решила подключить услугу «Облачное видеонаблюдение».

Множество семей в Свердловской области уже оценили преимущества цифровых услуг, сервисов для дома и оказались довольны полученными результатами.