В Свердловской области разработают программу для детей мигрантов

сегодня в 18:12

В Свердловской области работают 96 центров тестирования для детей мигрантов

Замминистра образования Свердловской области Ольга Бабченко рассказала, что для детей мигрантов, не прошедших школьное тестирование, разработают индивидуальные программы обучения, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В Свердловской области продолжают работу центры тестирования детей мигрантов. В этом году для школьников, которые не справились с проверкой знаний, планируют разработать индивидуальные образовательные маршруты.

Всего в области действуют 96 центров тестирования. Из них 14 находятся в Екатеринбурге.

По словам представителя министерства, центры будут работать в штатном режиме. Результаты тестирования станут основой для определения дальнейшей образовательной траектории ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.