В Свердловской области разработают программу для детей мигрантов

В Свердловской области работают 96 центров тестирования для детей мигрантов
Общество

Замминистра образования Свердловской области Ольга Бабченко рассказала, что для детей мигрантов, не прошедших школьное тестирование, разработают индивидуальные программы обучения, сообщает ОТВ-Екатеринбург.

В Свердловской области продолжают работу центры тестирования детей мигрантов. В этом году для школьников, которые не справились с проверкой знаний, планируют разработать индивидуальные образовательные маршруты.

Всего в области действуют 96 центров тестирования. Из них 14 находятся в Екатеринбурге.

По словам представителя министерства, центры будут работать в штатном режиме. Результаты тестирования станут основой для определения дальнейшей образовательной траектории ребенка.

