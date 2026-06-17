В Свердловской области не поддержали идею водить трудных подростков в изоляторы
Проректор Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев не поддержал идею водить трудных подростков в следственные изоляторы и колонии для профилактики, сообщает ОТВ-Екатеринбург.
Общее число преступлений снижается, но эксперты фиксируют рост детской преступности на Среднем Урале. В программе «Акцент» Данил Сергеев заявил, что экскурсии в места лишения свободы могут дать обратный эффект.
«Колонии сейчас, особенно колонии для несовершеннолетних, это такой профилакторий, где очень хорошая обстановка, отличные отношения, прекрасное питание. Сейчас и в колониях для взрослых объективно становится все лучше с каждым днем», — отметил он.
Данил Сергеев напомнил, что такую практику уже применяли в разные периоды и в разных странах. По его словам, она не показала эффективности.
«Такая практика использовалась в разные периоды в разных государствах и показала не только неэффективность, но и обратный эффект. Если человек увидел, и там не так страшно, то может быть и ничего такого. Поэтому пусть все думают, что в тюрьме очень плохо», — заключил он.
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