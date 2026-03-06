В Сургуте сорвали срок открытия школы в квартале «Новин»

Школу в Сургуте, обещанную с 2018 года, не открыли к 1 марта 2026

В Сургуте школу в квартале «Новин», которую обещали жителям с 2018 года, не открыли к установленному сроку — 1 марта 2026 года. Горожане требуют назвать причины задержки и конкретную дату ввода, сообщает Сургут Информ .

Жители квартала «Новин» продолжают ждать завершения строительства школы, о которой застройщик и власти говорили еще на этапе продажи квартир в 2018 году. Сроки сдачи переносились несколько раз, последней датой называли 1 марта 2026 года, однако учреждение так и не приняло учеников.

По словам горожан, темпы жилой застройки в микрорайоне изначально опережали развитие социальной инфраструктуры. Пока возводились новые дома, росло и число детей. Сейчас это привело к переполненным классам в соседних школах и недовольству семей, которые рассчитывали на обещанный объект.

Одна из жительниц обратилась в чат губернатора Югры Руслана Кухарука с вопросом, получено ли положительное заключение госэкспертизы и каковы реальные причины задержки. Она напомнила о требованиях прокуратуры не допускать срывов и попросила назвать конкретный срок завершения работ.

Горожане также указывают, что микрорайон продолжает расширяться: в январе началось строительство жилого комплекса «Трилогия» с тремя домами до 20 этажей. При этом проблема нехватки школьных мест остается нерешенной.

