В Сургуте сорвали срок открытия школы в квартале «Новин»
В Сургуте школу в квартале «Новин», которую обещали жителям с 2018 года, не открыли к установленному сроку — 1 марта 2026 года. Горожане требуют назвать причины задержки и конкретную дату ввода, сообщает Сургут Информ.
Жители квартала «Новин» продолжают ждать завершения строительства школы, о которой застройщик и власти говорили еще на этапе продажи квартир в 2018 году. Сроки сдачи переносились несколько раз, последней датой называли 1 марта 2026 года, однако учреждение так и не приняло учеников.
По словам горожан, темпы жилой застройки в микрорайоне изначально опережали развитие социальной инфраструктуры. Пока возводились новые дома, росло и число детей. Сейчас это привело к переполненным классам в соседних школах и недовольству семей, которые рассчитывали на обещанный объект.
Одна из жительниц обратилась в чат губернатора Югры Руслана Кухарука с вопросом, получено ли положительное заключение госэкспертизы и каковы реальные причины задержки. Она напомнила о требованиях прокуратуры не допускать срывов и попросила назвать конкретный срок завершения работ.
Горожане также указывают, что микрорайон продолжает расширяться: в январе началось строительство жилого комплекса «Трилогия» с тремя домами до 20 этажей. При этом проблема нехватки школьных мест остается нерешенной.
