В Супоневском лесопарке Звенигорода начались работы по благоустройству

В этом году в Одинцовском городском округе проходит благоустройство Супоневского лесопарка. Работы выполняются в рамках программы «Парки в лесу», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Супоневский лес является самым доступным местом для жителей северной части Звенигорода. Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В лесопарке сделают пешеходные дорожки и центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедов на 4 км. Здесь появятся парковка, спортивные и воркаут площадки, скейт-парк. Сделают зоны и для более тихих занятий, большую зеленую поляну для отдыха. Для детей предусмотрят большую игровую площадку.

Кроме того, в лесопарке установят современную систему уличного освещения для комфортных прогулок в темное время суток.

Сейчас ведутся работы по санитарной очистке леса, устройству основания ДТС, деревянного борта и системы наружного освещения. Окончание работ запланировано на октябрь 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.