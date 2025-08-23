В субботу на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В субботу на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

24 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

25 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 11-19С, ночью — плюс 6-12С. Синоптики обещают переменную облачность, возможны локальные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.