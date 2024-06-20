В ступинском парке Островского 21 июня пройдет сразу два фестиваля

Посетители парка познакомятся с духовно-оздоровительными практиками и увидят большие мыльные пузыри.



В 15:00 на главной сцене детей ждет шоу мыльных пузырей от студии праздников «Фасолька и друзья».



В 17:30 на малой сцене театр «Первое открытие» покажет спектакль для самых маленьких.



«Мы соберемся, чтобы окунуться в волшебный мир детства, где каждый пузырь наполнен радостью и весельем», — сказали организаторы.



Программа для взрослых начнется в 16:00 у малой сцены. Участники смогут принять участие в занятиях по духовно-оздоровительным практикам.



Посетители узнают о йоге, пилатесе, восточных танцах, гвоздестоянии, услышат музыку ханга и поющих чаш, примут участие в мастер-классах от стилистов, организаторов пространства, психологов, инструкторов общественного здоровья, получат консультацию остеопата.



Организаторы — Национальный центр общественного здоровья «Арион», фонд «Благие дела» и ступинские мастера.



«Приглашаем и детей, и взрослых присоединиться к этому событию», — отметили организаторы.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

