Соцработников Ступина поздравили с профессиональным праздником

«Более 600 специалистов работает в данной сфере. Вы окружаете вниманием и заботой 43 тыс. ступинцев. Вы ежедневно общаетесь, работаете с людьми, которым необходима ваша помощь и поддержка. И делаете это от чистого сердца. Благодарю за чуткое и бережное отношение к нашим жителям, за ваше ответственное отношение к профессиональному долгу!» — отметил Сергей Мужальских.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие социальной защиты населения благодарственным письмом губернатора, почетными грамотами министерства социального развития Московской области, благодарственными письмами главы округа награждены лучшие социальные работники муниципалитета.

К поздравлению присоединились депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместитель председателя совета депутатов округа Нина Семенова, начальник окружного управления социального развития № 13 Ирина Носова и ветеран службы Любовь Сергеева.

Завершилось мероприятие праздничным концертом солистов и коллективов Культурно-творческого центра и Ступинской филармонии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.