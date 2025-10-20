сегодня в 18:48

В Ступино в честь Дня отца высадили деревья

В городском округе Ступино прошла акция по высадке деревьев, приуроченная ко Дню отца, который в этом году отмечается 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось на аллее Космонавтов (на улице Тимирязева) и стало частью всероссийской инициативы партии «Единая Россия», в рамках которой по всей стране создаются семейные аллеи.

В акции приняли участие депутаты окружного Совета депутатов, члены Общественной палаты, участники специальной военной операции, представители Ассоциации ветеранов СВО, активисты «Единой России» и молодогвардейцы. Совместными усилиями они высадили 10 молодых ив — символов семьи, заботы и преемственности поколений.

«День отца — особенный праздник, посвященный семье, ответственности и любви к детям. В честь события мы высадили плакучие ивы. Инициатива учредить День отца принадлежит депутату Госдумы от фракции „Единая Россия“, заслуженному артисту России Денису Майданову», — отметил руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Подобные акции не только украшают общественные пространства, но и объединяют жителей, напоминая о семейных ценностях и взаимной поддержке.

День отца отмечают в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в 2021 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.