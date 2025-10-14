В Ступино стартовал капремонт «Малинской школы»

«Здание школы в поселке Малина на улице Школьная, дом № 10 ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО „Воздвижение“ ведут демонтажные работы. На объекте 25 рабочих и 2 единицы техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании 1972 года постройки площадью 3039 кв. м запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и модернизируют пищеблок.

Здание школы рассчитано на 550 учащихся. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Как сообщалось, работы в образовательном учреждении проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.