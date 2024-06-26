В Ступино состоялось открытие Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В Ледовом дворце им. В. Боброва состоялось открытие федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских открыл работу ярмарки трудоустройства, сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

«Город Ступино — молод, носит почетное звание „Город трудовой доблести“. Ступинцы — труженики, преданные своему делу. Для нас честь, что для проведения ярмарки трудоустройства выбран наш округ. При поддержке губернатора Ступино растет и развивается. Мы строим школы, ремонтируем учреждения социальной сферы, открываем предприятия, благоустраиваем общественные пространства, строим дороги, активно реализуем губернаторский проект „Земля за 1 рубль“. В округе более 2000 предприятий. Ежегодно мы открываем новые, модернизируем существующие. Желаю участникам ярмарки плодотворной работы», — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлению присоединились замминистра социального развития региона Лариса Туманова и депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

«Сегодня — всемирный День моряка. То, что ярмарка открывается в этот день, символично. „Как корабль назовем, так он и поплывет“, — гласит народная мудрость. Наш „корабль“ называется „Всероссийская ярмарка трудоустройства ‚Работа России. Время возможностей‘“. Желаю всем попутного ветра на этом фрегате, найти работу и сотрудников мечты», — обратилась к участникам мероприятия Лариса Туманова.

На открытии ярмарки состоялось подписание соглашений о взаимодействии между Центром занятости населения Московской области, представителями Ступинского химзавода и Московского областного филиала РАНХиГС.

В рамках проекта администрации округа и Центра занятости Подмосковья организован конкурс «Мир профессий глазами ребенка». Победителей и участников конкурса наградили призами.

В рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в регионе откроется около 20 площадок, на которых будут представлены тысячи вакансий. Ступино стало стартовой площадкой.

В ярмарке приняли участие 45 предприятий, предоставивших 392 вакансии, и 4 образовательные организации.

Соискатели ознакомились с вакансиями «СМК», «СМПП», Ступинского химзавода, компаний «Флекс Филмс Рус», «ЭкоНива», «Аэросила» и других.

Посетители ярмарки могли принять участие в тренингах и мастер-классах, получить консультации по трудоустройству и карьерному росту, заключить договоры на целевое обучение. Наиболее востребованными стали технические специальности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.