В Ступино провели выставку предприятий агропромышленного комплекса

Предприятия агропромышленного комплекса Ступино представили продукцию и итоги работы на выставке 23 октября во Дворце культуры. Мероприятие посвятили Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка объединила сельхозпредприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, производителей пищевой и перерабатывающей промышленности. Ее посетили глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Московской областной думы Андрей Голубев и председатель окружного совета депутатов Александр Сухачев.

В Ступино работают шесть сельхозпредприятий, четыре из них занимаются животноводством. Среди крупнейших — «Ступинская Нива», «Леонтьево» и «Жилевское». Округ занимает второе место в Подмосковье по обьемам животноводства, хозяйства ежедневно производят 144 тонны молока.

Одно из крупных растениеводческих предприятий — АО «Городище». В 2026 году аграрии собрали зерновые и зернобобовые, посеяли озимые на следующий год. Урожай картофеля и овощей примерно соответствует прошлогоднему. Из-за погоды уборка свеклы продолжается.

В округе действуют 16 фермерских хозяйств, еще более десяти находятся на начальном этапе развития. По словам директора МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» Натальи Лопушанской, новые хозяйства вводят землю в оборот в 2026–2027 годах, затем приступят к обработке. Федеральные и региональные субсидии и компенсации поддерживают молочное животноводство, агротехнические работы и ввод земель.

Директор «ЭкоНивы» Евгений Побережник сообщил, что хозяйство содержит 3500 голов скота, производит более 130 тонн молока в сутки и полностью обеспечивает себя кормами, включая зерновые.

ЗАО «Леонтьево» представило молочную продукцию, котлеты, пироги и караваи. Директор Алексей Колабкин рассказал, что предприятие увеличило производство, несмотря на подорожание материалов. Поголовье превышает 2000, включая 1200 коров. Основные работы завершены, корма, семена и зерно заготовлены.

Сергей Мужальских поздравил аграриев с праздником и поблагодарил за труд, вклад в экономику и обеспечение жителей качественной продукцией.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.