В Ступино прошли колонны юных патриотов и легендарная военная техника

Торжественное шествие военно-патриотических отрядов и ретротехники, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось на центральной площади имени В. И. Ленина в Ступино. С раннего утра 9 мая на площади собрались участники торжественного марша: воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы, кадеты, представители мото- и велоклубов. После построения колонны юных патриотов торжественным маршем прошли по главной площади города, после чего направились к скверу для возложения цветов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

На мероприятии собрались официальные лица: руководитель муниципалитета Сергей Мужальских, сотрудники окружной администрации, силовых структур, депутаты, ветераны боевых действий и труженики тыла. К ним присоединились сотни жителей, которые пришли почтить героическое прошлое страны. Парадный расчет открыли юные воспитанники военно-патриотических объединений, демонстрируя строевую выправку и уважение к традициям.

На площади развернулась выставка военной техники времен Великой Отечественной войны — от легендарных мотоциклов М-72 и автомобилей «Виллис» до прославленных орудий «сорокапятка» и ЗиС-3, а также знаменитых «Победы» и «Волги». Каждый желающий мог рассмотреть экспонаты и сделать памятные фотографии. Глава округа Сергей Мужальских осмотрел представленные образцы военной техники, пообщался с участниками выставки и организаторами мероприятия.

День Победы — главный праздник нашей страны, объединяющий поколения в поклонении подвигу героев и в стремлении сохранить правду о той страшной войне.

