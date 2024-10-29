В Ступино прошла выставка продукции местных предприятий

В Ступине прошла традиционная выставка продукции местных предприятий в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие состоялось в доме культуры «Металлург» и собрало 14 предприятий, представивших широкий ассортимент молочной продукции, сыров, зерновых культур, фруктовых соков и сиропов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На выставке представители компаний рассказали о своей деятельности. Предприятие «Леонтьево», существующее уже более полувека, представило гостям свое молочное производство и процесс выращивания зерновых культур. «Тростниковская сыроварня» поделилась историей создания предприятия и ассортиментом ручной работы, включающим разнообразные сорта сыров, произведенных из молока коров и коз. Компания «Monin» рассказала о производстве сахарных сиропов и фруктовых основ для напитков на своем заводе в экономической зоне «Ступино Квадрат».

Замминистра сельского хозяйства Московской области Дмитрий Черепнин посетил выставку и высоко оценил качество представленных продуктов. Он также обсудил с участниками мероприятия перспективы развития местного агропромышленного комплекса.

«Будущее агропромышленного комплекса в Ступино выглядит многообещающим. Внедрение инноваций, модернизация производственных процессов и поддержка сельских территорий позволят не только увеличить объемы производства, но и повысить качество жизни сельского населения, создавая условия для устойчивого развития региона», — поделился своими впечатлениями заместитель министра сельского хозяйства Московской области Дмитрий Черепнин.

Подобные выставки играют важную роль в развитии отрасли, поскольку они позволяют производителям не только продемонстрировать свои достижения и заявить о себе, но и обменяться опытом с коллегами, а также ознакомиться с новыми технологиями и тенденциями в производстве. Это стимулирует инновации, улучшает качество продукции и повышает конкурентоспособность участников рынка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.