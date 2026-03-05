В Ступино прошла церемония вручения первых паспортов

3 марта в Доме культуры «Металлург» состоялось важное событие для двенадцати юных жителей городского округа Ступино — они получили свой первый паспорт гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Символический старт взрослой жизни для молодежи дал глава городского округа — Сергей Мужальских.

«Сегодня для вас радостное, знаменательное событие, ведь вы получите главный документ — это паспорт гражданина Российской Федерации. Вы становитесь взрослее, наступает новый этап вашей жизни, с получением главного документа возникает и определенная ответственность.

Хочу пожелать, чтобы вы работали на благо нашего городского округа Ступино, Московской области, и нашей страны», — поздравил юных ступинцев глава муниципалитета.

Каждый участник церемонии получил паспорт и памятный подарок.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.