В Ступино прошел рейд «Детское кресло»

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В Ступино прошел очередной рейд «Детское кресло», об этом рассказали в пресс-службе ОМВД по городскому округу Ступино Московской области, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сотрудники Ступинской Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло», в рамках которого проверили наличие и правильность использования детских удерживающих устройств в транспортных средствах, а также обратили внимание на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток.

В ходе проведения профилактического мероприятия «Детское кресло» правонарушители не выявлены.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет три тысячи рублей.

В качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций, а также при проведении проверок, Госавтоинспекция рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.