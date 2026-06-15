В Ступино прошел автомотопробег ко Дню России

Автомотопробег ко Дню России состоялся 12 июня в Ступино. В акции приняли участие более 70 единиц техники и представители общественных организаций и объединений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В заезде участвовали члены внедорожного клуба «Hard Drive», мото ассоциации, активисты местного отделения партии «Единая Россия», ассоциации ветеранов СВО, молодогвардейцы и жители города. Всего на старт вышли более 70 автомобилей и мотоциклов.

Мотоколонна, украшенная флагами России, стартовала от Ледового дворца спорта имени В. Боброва и проехала по главным улицам Ступино. Участники сигналами поздравляли горожан, а праздничную атмосферу создавали патриотические музыкальные композиции. В этом году автомотопробег прошел в седьмой раз.

«Для нас мотопробег — это способ сказать: Россия — это свободная, сильная и единая страна. Проезжая по родным улицам, мы отдаем честь прошлому, настоящему и будущему нашей Родины, где всегда жили настоящие патриоты», — поделилась депутат окружного совета депутатов Анна Россихина.

«Это не просто проезд по городу, а дань уважения великой стране. Мы гордимся историей, культурой России и ее защитниками. С праздником, ступинцы! С Днем России!» — отметили организаторы акции.

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