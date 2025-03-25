В Ступино приняли меры по обеспечению безопасности при прохождении паводкового периода

Губернатор обсудил с правительством и главами прохождение паводкового периода. В этом году он начался 18 марта. Половодье ожидается ниже нормы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Весной мы проходим период половодья, главная задача — обеспечить безопасность жителей, защитить стратегические объекты инфраструктуры и экономики. Несмотря на то, что снега в этом году было мало, на территории Подмосковья есть уязвимые участки. У нас серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений», — сказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в прошлом году обследовали порядка 600 объектов — все, что находится в непригодном состоянии, будем восстанавливать по госпрограмме.

«На территории округа расположено свыше 145 гидротехнических сооружений, из них 140 — муниципальные. В рамках ежегодной проверки готовности муниципалитета специалистами проведено обследование гидротехнических сооружений — заторов на плотинах не выявлено», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, отт мусора расчищены отводящие русла, водосборные сооружения, проверена готовность техники к весеннему половодью.

«В этом году запланирован ремонт 4 гидротехнических сооружений, в 2027-м капитально отремонтируем плотину в деревне Сотниково», — уточнил Сергей Мужальских.

По словам главы округа, организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды на реке Ока с использованием водомерных постов. Безопасный пропуск паводковых и половодных вод будут обеспечивать 358 специалистов, 195 единиц техники и 5 лодок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.