В Ступино наградили сельских старост за работу в 2025 году

Сельских старост чествовали 23 октября во Дворце культуры городского округа Ступино. Лучшим по итогам работы за 2025 год вручили сертификаты на денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие посвятили Дню сельского старосты. Ступино стало инициатором проведения этого праздника в Московской области, чтобы подчеркнуть значимость общественной работы старост и их вклад в развитие сельских населенных пунктов.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил участников и поблагодарил их за ответственность и инициативность.

«В городском округе Ступино работают 162 сельских старосты, представляющих интересы жителей 237 населенных пунктов. Вы — важное связующее звено между жителями и администрацией. Вы первыми узнаете о проблемах, помогаете соседям, объединяете людей для решения общих задач», — отметил Сергей Мужальских.

Старосты участвуют в обсуждении ремонта дорог, уличного освещения, благоустройства, транспортного сообщения и развития социальной инфраструктуры. Сертификатами на денежное вознаграждение отметили их активную гражданскую позицию и вклад в развитие населенных пунктов.

К поздравлениям присоединились депутат Московской областной думы Андрей Голубев и председатель совета депутатов округа Александр Сухачев. Они поблагодарили старост за общественную работу и заботу о своих населенных пунктах. Праздник завершила концертная программа артистов и творческих коллективов округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.