В Ступино наградили многодетные семьи за вклад в развитие города

Многодетные семьи, участвующие в общественной жизни Ступино, стали гостями торжественного приема 9 октября в выставочном зале дворца культуры. Мероприятие посвятили предстоящему Дню многодетной семьи в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и депутат Московской областной думы Андрей Голубев поздравили семьи, которые воспитывают детей, участвуют в общественной жизни и реализуют социально значимые инициативы.

Сергей Мужальских напомнил о федеральных и региональных мерах поддержки: бесплатном питании, обеспечении школьной формой и денежных выплатах. Он также рассказал о развитии экономики округа и создании условий для комфортной жизни. За последние четыре года в муниципалитете построили три школы и детский сад. Ежегодно ремонтируют образовательные учреждения и благоустраивают общественные пространства.

«Вы не только воспитываете детей, но и находите время, чтобы помогать другим, выступать с инициативами и делать город лучше. Спасибо вам за этот ежедневный труд. Желаю вашим семьям здоровья, счастья и благополучия», — сказал Сергей Мужальских.

Андрей Голубев поблагодарил родителей за любовь, заботу и ответственное воспитание детей, отметив роль многодетных семей в преодолении демографических трудностей.

«Сегодня в регионе действуют 13 мер поддержки многодетных семей, и мы продолжаем работать над расширением их перечня. Желаю вам благополучия, добра и семейного счастья», — отметил Андрей Голубев.

Ряд семей наградили благодарственными письмами главы округа за активную гражданскую позицию, достойное воспитание детей, общественную работу, социально значимые инициативы и сохранение семейных и православных ценностей. Участникам вручили сладкие и памятные подарки. Супругов Дьяконовых отдельно поздравили с таинством венчания.

В Ступино проживают более 1 400 многодетных семей. Многие совмещают воспитание детей с профессиональной, добровольческой и общественной деятельностью, помогают решать важные для жителей вопросы.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

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