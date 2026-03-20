В Ступино на заседании комиссии 18 марта обсудили безопасность в округе

В администрации Ступина состоялось обсуждение вопросов безопасности и защиты жителей от угроз экстремизма. Заседание профильной комиссии провел глава округа Сергей Мужальских, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Главной темой встречи стала не только техническая защищенность зданий, но и создание надежного морального фундамента среди молодежи. Участники детально разобрали, как сегодня в муниципалитете выстраивается система профилактики правонарушений и предупреждения опасных конфликтов.

Огромное внимание власти уделяют именно подрастающему поколению. В школах округа внедряются меры, которые помогают оградить учеников от разрушительных идей через духовное развитие и любовь к родине.

За минувший год специалисты организовали более полутора сотен встреч, направленных на сохранение мира между народами. В этих мероприятиях участвовали свыше пяти с половиной тысяч юношей и девушек. Опыт показывает, что честный диалог помогает эффективно гасить любые искры недопонимания на религиозной или национальной почве.

«Мы стремимся создать среду, где каждый молодой человек чувствует себя частью единого общества и осознает ценность взаимного уважения», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Особую роль в этой работе играют психологи. Благодаря проекту «Мосты» сотни подростков смогли освоить навыки конструктивного общения. Проведенные занятия научили молодежь слушать друг друга и находить выход из спорных ситуаций без агрессии.

Результаты последних опросов внушают оптимизм: подавляющее большинство опрошенных с искренним почтением относятся к чужим традициям. Исследования подтвердили, что в округе не выявлено признаков приверженности радикальным взглядам среди юных граждан.

Помимо воспитательной работы, комиссия усилила контроль за общественными местами. В перечень объектов, требующих обязательной охраны, включили четыре новых капитальных здания. Теперь торговые площадки будут находиться под более строгим надзором специалистов.

По итогам встречи были приняты решения, которые помогут укрепить общую защищенность округа и вовремя реагировать на любые потенциальные риски.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.