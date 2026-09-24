В Ступино комиссия 22 сентября наметила меры по предотвращению пожаров

Комиссия по чрезвычайным ситуациям 22 сентября обсудила в Ступино меры по предупреждению пожаров и гибели людей, в том числе детей, в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло 22 сентября в администрации городского округа Ступино. Участники обсудили профилактику пожаров в предстоящий осенне-зимний период.

В населенных пунктах округа планируют провести профилактические рейды с участием сотрудников МЧС, полиции и пожарно-спасательных служб. К работе также привлекут волонтеров, представителей общественности и старост сельских населенных пунктов. Жителям напомнят о правилах пожарной безопасности, безопасном использовании отопительных и электроприборов и действиях при чрезвычайных ситуациях.

По итогам заседания поручения получили управляющие организации, образовательные учреждения, садоводческие товарищества и другие ответственные службы. Особое внимание уделят разъяснительной работе. Принятые меры направлены на снижение числа пожаров и повышение безопасности жителей округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.