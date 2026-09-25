В Ступино 19 подростков получили паспорта 22 сентября

Девятнадцать 14-летних жителей Ступино получили паспорта 22 сентября на торжественной церемонии в Доме культуры «Металлург», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вручил 19 подросткам паспорта гражданина Российской Федерации и памятные подарки. Церемония прошла 22 сентября в Доме культуры «Металлург» и завершилась общей фотографией участников.

«Поздравляю вас с этим важным событием. Желаю вам хорошо учиться, слушать родителей, ставить перед собой цели и никогда не останавливаться на достигнутом», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа напомнил, что в 2021 году Ступино присвоили звание «Город трудовой доблести» указом президента Российской Федерации. Он отметил, что это заслуга старшего поколения и ответственность для жителей города.

Сергей Мужальских также рассказал о развитии округа. При поддержке губернатора Московской области здесь ремонтируют дороги, строят и обновляют спортивные объекты, благоустраивают общественные территории. В 2026 году завершили капитальный ремонт двух школ. За последние годы в округе построили три школы и детский сад. В образовательных учреждениях обновляют оборудование.

Подать заявление на получение паспорта и выбрать торжественную церемонию вручения можно в МФЦ. О своем желании нужно сообщить сотруднику центра при оформлении документов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.