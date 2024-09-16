сегодня в 15:01

В Ступине завершены работы по обустройству трех «народных троп»

По государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках мероприятия «Пешком» в городском округе Ступино завершены работы по обустройству трех «народных троп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь жителям и гостям города будет удобно, быстро и безопасно добираться до социальных объектов.

Работы в городе Ступино в этом благоустроительном сезоне выполнены по следующим адресам:

от дворовой территории улица Андропова 47, 49, 51/20, до администрации округа, вдоль детского сада, от улицы Чайковского 27, улицы Службина 14, 20, до улицы Бахарева 4, 6, улицы Чайковского 35 до автобусной остановки (участок 1),

от улицы Чайковского 27, улицы Службина 14, 20 до улицы Бахарева 4, 6, улицы Чайковского 35 до автобусной остановки (участок 2).

Адреса для выполнения работ были выбраны и согласованы по инициативе жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.