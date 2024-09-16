В Ступине завершены работы по обустройству трех «народных троп»
Фото - © пресс-служба администрации
По государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках мероприятия «Пешком» в городском округе Ступино завершены работы по обустройству трех «народных троп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Теперь жителям и гостям города будет удобно, быстро и безопасно добираться до социальных объектов.
Работы в городе Ступино в этом благоустроительном сезоне выполнены по следующим адресам:
- от дворовой территории улица Андропова 47, 49, 51/20, до администрации округа, вдоль детского сада, от улицы Чайковского 27, улицы Службина 14, 20, до улицы Бахарева 4, 6, улицы Чайковского 35 до автобусной остановки (участок 1),
- от улицы Чайковского 27, улицы Службина 14, 20 до улицы Бахарева 4, 6, улицы Чайковского 35 до автобусной остановки (участок 2).
Адреса для выполнения работ были выбраны и согласованы по инициативе жителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.