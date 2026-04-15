В Ступине выявили почти 18 тыс участков с нарушениями

В городском округе Ступино в 2025 году обследовали 17 971 земельный участок для выявления незарегистрированных построек и самозахватов земли. Работу обсудили 14 апреля на оперативном совещании под руководством главы округа Сергея Мужальских, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году специалисты комитета по управлению имуществом проверили 17 971 участок и провели более 200 встреч с жителями и членами СНТ. Собственникам направили уведомления о необходимости оформить объекты. В результате 2 770 строений поставили на кадастровый учет, что позволило увеличить налоговую базу и обеспечить дополнительные поступления в бюджет округа.

По состоянию на 1 января 2026 года в реестре числилось 10 636 земельных участков. Особое внимание власти уделяют борьбе с самозахватом территорий. Нарушения фиксируют актами, после чего кадастровую стоимость участка пересчитывают в сторону увеличения. Гражданам предлагают узаконить использование земли через процедуру перераспределения за 100% кадастровой стоимости либо освободить участок. Ежегодно заключаются сотни таких соглашений.

В первом квартале 2026 года из реестра исключили 6 430 участков без объектов капитального строительства. Подготовлено 413 актов о самозахвате и 530 актов обследования участков с незарегистрированными строениями, еще 74 объекта поставлены на кадастровый учет.

По поручению главы округа ведется информирование жителей о возможностях «дачной амнистии». В муниципалитете проходят выездные встречи и бесплатные консультации по имущественным вопросам, также работает горячая линия портала Росреестра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.