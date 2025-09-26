В Ступине выбран народный участковый

В Ступино завершилось народное голосование за лучшего участкового уполномоченного. Победу одержал старший лейтенант полиции Дмитрий Тарасов. Для него это уже вторая победа в муниципальном этапе конкурса «Народный участковый», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Служба в органах внутренних дел для Дмитрия Тарасова является семейной традицией.

«Мой отец также работал в полиции с девяностых по двухтысячные годы. Мой крестный около 30 лет был командиром роты ППС в звании подполковника. Еще двое родственников тоже работали в полиции», — уточняет он.

Дмитрий Тарасов окончил Московский юридический колледж и сразу устроился участковым. Старший лейтенант несет службу почти четыре года. Его участок обслуживания включает село Старое Ситня, деревню Городище и прилегающие территории, где проживает около пяти тыс. человек.

«В мои обязанности входит общение с гражданами, работа с населением, направленная на профилактику и выявление правонарушений», — рассказывает Дмитрий.

По его словам, ключевое качество в работе — умение находить общий язык с людьми.

«Я считаю, что участковый в первую очередь должен быть открытым к людям, внимательно выслушивать проблемы. Иногда важно представить себя на их месте, чтобы понять, как действовать», — отмечает ступинский полицейский.

В настоящий момент Дмитрий Тарасов получает высшее образование по целевому направлению в университете МВД имени В. Я. Кикотя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.