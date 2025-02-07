В Ступине установят восемь детских площадок и одну модернизируют в 2025 году

На 2025 год в городском округе Ступино запланировано установить восемь площадок для детей и подростков. Для маленьких жителей округа установят детские игровые площадки по пяти адресам и по трем — площадки для занятий воркаутом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы уделяем большое внимание созданию комфортной городской среды, особенно для наших юных жителей. Новые игровые и спортивные площадки позволят детям проводить время активно и с пользой для здоровья», — отметил заместитель главы округа Максим Жуков.

Новые детские площадки появятся в деревнях Иван Теремец и Городище, в поселках Малино-1 и Усады, а также в различных районах города Ступино. Площадки будут оснащены современным игровым оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности.

Так, детские игровые площадки установят в Ступине у домов 13 и 15 по улице Горького, у домов 38 и 40 на улице Калинина. Кроме того, в Ступине на улице Хвойной установят площадку для занятий воркаутом.

В бывшем военном городке Малино-1 установят детскую игровую площадку у дома 191/12 и площадку для занятий воркаутом.

Также детские игровые площадки сделают в деревне Иван Теремец и поселке Усады на улице Пролетарской. А воркаут-площадка появится у молодежи улицы Молодежной деревни Городище.

Кроме того, в этом году планируется модернизировать существующую детскую площадку на улице Андропова у дома 30/23 в Ступине, которая уже не отвечает современным требованиям.

«Мы учли пожелания жителей и постарались выбрать для обустройства площадок наиболее востребованные места. Уверен, что новые игровые зоны станут любимыми местами отдыха для детей и их родителей», — подчеркнул Максим Жуков.

Часть площадок будет установлено за счет областного бюджета, часть — из местного. Работы по установке и обустройству площадок планируется завершить в течение текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.