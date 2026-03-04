В Ступине усилили контроль за вывозом отходов зимой

Совещание по санитарному состоянию территории и вывозу твердых коммунальных отходов прошло 3 марта в городском округе Ступино под руководством главы Сергея Мужальских. Участники обсудили работу в период снегопадов и меры по обеспечению проезда к контейнерным площадкам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории округа расположено 1585 контейнерных площадок. Вывоз отходов осуществляет ООО «Каширский региональный оператор», работающий по двухконтейнерной системе. В период снегопадов смешанные отходы вывозят ежедневно. Информацию о недоступных подъездных путях оперативно передают в штаб по содержанию территории для расчистки. Мастера управляющих компаний сопровождают технику и координируют работу дворников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.