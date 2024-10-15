В Ступине стартовала регистрация на октябрьскую игру «Смартквиз»

Молодежный центр открыл регистрацию II игры седьмого сезона «Смартквиза» в Ступине. Подать заявку можно до 23 октября. Участие в игре бесплатное, а получить заряд положительных эмоций и проверить знания смогут команды от двух до 9 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Смартквиз» — интеллектуальная игра, которая длится в течение учебного года. Встречи проходят каждый месяц, начиная с сентября. Присоединиться можно на любом этапе. Финал состоится в мае.

Участникам предстоит проявить знания в самых разных областях. Игра состоит из 7 разнообразных раундов, которые включают в себя логические задачи, вопросы на эрудицию, музыкальные вопросы и видеовикторины.

«Мы приглашаем как опытных игроков, так и новичков. Уровень сложности вопросов позволяет каждому участнику найти что-то интересное для себя. Главное — желание играть и получать удовольствие», — отмечают организаторы игры.

Победителей ждут призы от партнеров проекта, но главное — возможность провести время в интересной компании, проверить знания и просто хорошо отдохнуть (14+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.