В Ступине состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню

Мероприятие прошло в сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских принял участие в торжественном возложении цветов в честь Великой Победы.

«Дорогие ветераны, труженики тыла, участники СВО, уважаемые жители! Мы празднуем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая — святая для нас дата. Когда началась война, нашему городу было три года. Большая часть жителей ушла на фронт. Женщины, старики и дети днем и ночью трудились в тылу. Трудовой и ратный подвиги ступинцев по достоинству оценил президент России Владимир Путин, присвоив в 2021 году Ступино высокое почетное звание „Город трудовой доблести“. Мы гордимся нашим городом, жителями старшего поколения! — сказал Сергей Мужальских. — Святой долг — хранить память о подвиге нашего народа. С Днем Победы!»

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились 15 тысяч ступинцев. 14 тысяч награждены орденами и медалями. Не вернулись с войны 12 тысяч земляков.

К поздравлению присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, представители администрации округа, депутатского корпуса, трудовых коллективов предприятий, силовых структур, «Единой России», благочиния, военнослужащие, волонтеры, воспитанники военно-патриотических объединений и жители города.

Собравшиеся почтили память героев оружейным залпом и минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню и мемориалам.

Торжественный марш военнослужащих и воспитанников военно-патриотических объединений завершил памятное мероприятие.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.