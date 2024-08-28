В Ступине состоялась традиционная августовская педагогическая конференция

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских посетил августовскую педагогическую конференцию и поздравил учителей с началом учебного года.

«Мы уделяем приоритетное внимание системе образования. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы одновременно вели строительство трех школ в округе. Две современные школы в городе Ступино и селе Верзилово, на 825 и 550 мест, введены в эксплуатацию. Строительство школы в микрорайоне „Надежда“ завершится к концу года. В прошлом году мы построили детский сад „Лесная сказка“, завершаем капитальный ремонт в детском саду „Дюймовочка“. На следующий год запланирован ремонт в лицее № 2. В Ступино сложился сильный преподавательский коллектив. Ученики показывают высокие результаты, успешно сдают экзамены. Начинается новый учебный год, впереди — амбициозные планы и задачи. Уверен, вместе с вами мы справимся! Спасибо за ваш труд. С новым учебным годом», — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета также напомнил о текущей ситуации в мире и призвал преподавателей уделить больше внимания и заботы семьям участников специальной военной операции.

Глава округа вручил областные и муниципальные награды.

К поздравлению коллег присоединился депутат Московской областной Думы, историк, педагог по образованию Андрей Голубев. Региональный парламентарий отметил значимость преподавательской работы и поблагодарил главу округа за бережное отношение к истории.

Цель конференции — подведение итогов деятельности муниципальной системы образования в 2023-2024 учебном году, обсуждение актуальных вопросов работы образования, представление опыта педагогов и коллективов, определение ключевых задач и путей их решения.

С докладом «Создание единого образовательного пространства как условие развития муниципального образования» выступила начальник управления образования Елена Казакова.

Елена Казакова обсудила с коллегами основные проблемы и вызовы, стоящие перед педагогическим сообществом, решать которые можно только единой командой, в которой важен вклад каждого. Еще одна тема, рассмотренная в ходе конференции — результаты рейтинга по итогам деятельности образовательных организаций в 2023/2024 учебном году и заслуженный результат коллектива СОШ № 9, занявшего в этом рейтинге 5-е место среди всех школ Московской области.

В практической части конференции каждый образовательный комплекс представил свое видение реализации одного из актуальных вопросов 2024-2025 учебного года. На площадках педагоги обсудили проблемы и пути их решения, успешные практики и новые ресурсы для совершенствования управления по основным направлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.