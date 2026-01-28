В Ступине расчистили пешеходные зоны у мемориала «Город трудовой доблести»

В Ступине сотрудники МКУ «Благоустройство» очистили от снега дорожки и вывезли снежные массы с территории мемориального комплекса «Город трудовой доблести» на улице Горького.

В городском округе Ступино продолжается уборка снега с пешеходных зон, скверов и общественных пространств. Работники МКУ «Благоустройство» расчистили тротуары возле стелы «Город трудовой доблести» на улице Горького, 20В.

Сначала тракторы и мини-погрузчик убрали снег до твердого основания и собрали его в кучи. Затем тракторы-погрузчики загрузили снежные массы в самосвалы для вывоза. В работах участвовали 10 единиц техники. После уборки дорожки мемориала стали полностью свободны от снега и наледи.

Мастер участка Ирина Горлова отметила, что предприятие заранее подготовило технику к снегопаду. После каждой смены проводится обслуживание и текущий ремонт, благодаря чему техника выходит на работу уже с 4:00 утра. Это позволяет избежать поломок и повысить эффективность уборки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.