В Ступине проверили качество содержания территории парка Островского

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Ступинский парк открыли после комплексного благоустройства в рамках нацпроекта и народной программы «Единой России» в июле 2023 года. Единороссы оценили качество содержания парка, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На территории парка для посетителей всех возрастов проводятся различные культурные, спортивные и образовательные мероприятия.

Чтобы сделать парк комфортнее, руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе активистами партии, членами общественного совета, молодежного парламента проверил содержание территории, паркового оборудования и элементов благоустройства.

В результате проверки Сергеем Мужальских даны поручения внести коррективы в график окоса территории, устранить дефекты в асфальтовом покрытии, убрать пни, сухостой, восстановить клумбы.

В план работ включен ремонт танцверанды, восстановление входной зоны и покраска стен. В ближайшее время запланирована установка качелей в «тихой зоне».

Завершена модернизация «песчаной площадки», установлено 10 аттракционов для разных возрастных категорий посетителей, приобретено оборудование для ухода за территорией парка.

Участники встречи обсудили планы по благоустройству на следующий год в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда».

Цели партийного проекта «Городская среда» — создание благоприятной современной городской среды, контроль осуществления планов комплексного благоустройства дворовых территорий и парковых зон, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства территории Подмосковья.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.