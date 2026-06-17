В Ступине провели выездную администрацию в Городище

Выездная администрация прошла 16 июня в деревне Городище городского округа Ступино. Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских и профильные специалисты ответили на вопросы жителей о ЖКХ, благоустройстве и образовании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие заместители главы округа, руководители профильных подразделений и депутаты. Жители Городища и соседних населенных пунктов смогли задать вопросы напрямую представителям власти.

Обращения касались работы управляющей компании, уборки подъездов, состояния многоквартирных домов и инженерных систем. Также поднимались темы контейнерных площадок, водоснабжения, установки приборов учета и ремонта водоводов.

«Обращались по поводу работы управляющей компании, уборки подъездов, мы взяли это на контроль. Также большое внимание уделяется МКД, инженерным системам. Были вопросы по контейнерным площадкам от старост из других населенных пунктов. Также озвучивались вопросы по водоснабжению, установке приборов учета и ремонта водоводов», — поделился Сергей Медведев, заместитель главы округа.

Отдельное внимание жители уделили вопросам благоустройства и школьного образования.

«Сегодня проводим выездную администрацию в Городище. Здесь много активных жителей. Вопросы разные: благоустройство, управление многоквартирными домами, школьное образование. Также приезжали жители из соседних населенных пунктов. Разъяснения по каждой проблеме мы дали, все поступившие вопросы оформлены в протокол. Профильные службы их отработают и будет принято решение по их дальнейшему разрешению», — сказал Сергей Мужальских.

Формат выездной администрации позволяет жителям удаленных сел и деревень оперативно получить разъяснения и донести свою позицию до руководства округа. Практику таких встреч в муниципалитете продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.