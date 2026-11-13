В Ступине провели второй форум «Образование и карьера»

Более тысячи школьников 8–11 классов посетили второй ежегодный форум «Образование и карьера» 12 ноября во Дворце культуры Ступина. Участники из Ступина, Коломны и Каширы познакомились с вузами и колледжами и возможностями выбора будущей профессии.

Форум прошел во Дворце культуры на проспекте Победы, 18/43. В выставке «Навигатор поступления» участвовали более 30 вузов и колледжей Московской области, Москвы, Рязани, Тулы и Орла. Они представили более 500 специальностей и свыше 28 тыс. учебных мест на 2027 год.

Начальник центра профориентации Ступина Светлана Перминова отметила, что форум проводят дважды в год. Помимо выставки, гости посещают мастер-классы и проходят индивидуальное профориентационное тестирование. Форум помогает школьникам выбрать предметы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ и поступления в желаемое учебное заведение. Еще одна его задача — популяризация профессий агропромышленного комплекса и повышение их престижа.

Перед гостями выступили студенты, которые два-три года назад сами посетили подобную выставку и выбрали учебное заведение. Начальник отдела по работе с молодежью администрации городского округа Ступино назвал это показателем правильной профориентационной работы. По его словам, форум позволяет узнать о расположенных поблизости вузах и колледжах и их преимуществах.

Наибольшее внимание привлекла площадка Губернского колледжа по направлению «Кинология». Студентки привезли собак и показали навыки дрессировки: животные выполняли команды и позировали для фотографий. Посетители также интересовались площадками педагогических колледжей, аграрных университетов, силовых структур и военных направлений.

Автор текста, фото и видео — Иван Дубров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.