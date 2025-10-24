В Ступине прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

В администрации городского округа Ступино состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы округа Сергея Мужальских. В мероприятии приняли участие заместители главы, представители ресурсоснабжающей организации, министерства энергетики Московской области и силовых структур, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной темой заседания стала реализация программы развития объектов ЖКХ на территории округа. Особое внимание уделили завершению работ по капитальному ремонту теплосетей на проспекте Победы, улицах Крупской, Калинина в городе Ступино и в поселке Михнево.

Как рассказал глава округа Сергей Мужальских, причина незавершенных работ — в недобросовестном подрядчике.

«На территории муниципалитета было заключено пять муниципальных контрактов с организацией ООО „Лендстрой“. По одному муниципальному контракту они обязательства выполнили, по четырем — нет. Мы столкнулись перед отопительным периодом с тем, что работы не выполнены, подрядчик снял рабочих с объектов и ушел», — рассказал руководитель муниципалитета.

Чтобы не срывать сроки по отопительному сезону администрации округа пришлось обратиться за помощью в Министерство энергетики Московской области. Тепло в квартиры ступинцев пришло вовремя. Жители продолжают получать горячую воду и отопление в обычном режиме по байпасной схеме.

По решению комиссии, для завершения всех работ с 21 октября вводится режим повышенной готовности. Контроль за выполнением мероприятий возложен на директора МУП «ПТО ЖКХ» округа Юрия Худяка.

Работы по капитальному ремонту будут завершены силами новых подрядчиков: ООО «Мегаполис» выполнит ремонт теплосети на улице Калинина, остальные объекты — ООО «Главстрой». Все работы планируется завершить до конца ноября.

