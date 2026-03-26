В Ступине прошло торжество в честь работников культуры

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил с торжественной датой сотрудников и ветеранов сферы:

«Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника культуры. Культура — это душа общества, основа духовного развития и сохранения наших традиций. Именно вы наполняете жизнь людей яркими событиями, вдохновляете, объединяете поколения и формируете культурную среду округа. Ваш труд — это огромный вклад в развитие округа, воспитание молодежи, сохранение культурного наследия и формирование единого культурного пространства. Благодарю вас за преданность делу, инициативу и творческий подход. Желаю крепкого здоровья, вдохновения, новых идей и благодарных зрителей!».

К поздравлению присоединились депутат Мособлдумы Андрей Голубев, председатель местного Совета депутатов Александр Сухачев и заместитель главы округа Юлия Калинина.

«Для меня сегодня большая честь поздравить всех вас с профессиональным праздником от имени председателя регионального парламента, лидера подмосковной партии „Единая Россия“ Игоря Юрьевича Брынцалова и всех депутатов регионального парламента. С праздником, дорогие наши работники культуры!», — сказал Андрей Голубев.

«Вы настолько талантливы, что говорить об этом можно бесконечно. Я хочу, чтобы вы продолжали дарить свой талант, свое вдохновение, свое мастерство нашим зрителям. Поздравляю вас с праздником!», — отметил Александр Сухачев.

Почетные гости вручили заслуженные награды местного и областного значения отличившимся работникам культурной сферы.

С творческим подарком для коллег выступили оркестр русских народных инструментов «Мелодии России», солисты Ступинской филармонии, творческие коллективы Дворца культуры и городского округа Ступино.

На сегодняшний день в сфере культуры округа трудятся около 700 человек. Их профессионализм и преданность делу позволяют ежегодно проводить более 7 тысяч мероприятий, которые посещают свыше 1 миллиона зрителей и участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.