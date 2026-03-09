В Ступине прошло праздничное шествие в честь Международного женского дня

В преддверии Международного женского дня в Ступино 6 марта состоялась масштабная праздничная акция, организованная при участии депутата Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Александра Когана и активистов местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Торжественное шествие стартовало от стелы «Город трудовой доблести» — знакового места, символизирующего вклад жителей Ступино в историю страны. Участники акции проследовали по центральным улицам до Дворца культуры, создавая праздничное настроение и привлекая внимание горожан к предстоящему празднику весны.

Ключевым моментом мероприятия стало поздравление представительниц прекрасного пола. Участники шествия вручали женщинам цветы, выражая слова благодарности, признательности и любви. Всего в рамках акции было подарено 1000 роз — каждая из них стала символом внимания и заботы о тех, кто наполняет жизнь теплотой и красотой.

«В этом году ребята из „Молодой Гвардии“ очень ответственно подошли к проведению акции, даже придумали слоган: „Женщина всегда права“. Проведение подобных мероприятий имеет важное общественное значение. Они не только создают праздничную атмосферу в городе, но и способствуют сохранению традиционных семейных ценностей, укреплению межпоколенческих связей и формированию уважительного отношения к женщине как к хранительнице домашнего очага и активной участнице общественной жизни. Хочется пожелать нашим любимым женщинам почаще улыбаться, быть здоровыми и счастливыми», — сказал Александр Коган.

Жительницы Ступино тепло встречали участников шествия, с улыбкой принимали цветы и поздравления. Акция стала ярким началом череды праздничных событий, посвященных Международному женскому дню, которые пройдут в учреждениях культуры и образования городского округа.