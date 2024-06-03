В Ступине прошло открытие нового сквера

Состоялось торжественное открытие нового места отдыха для жителей городского округа Ступино. По просьбе населения был благоустроен сквер по адресу: микрорайон Новое Ступино, Преображенский проспект, д. 1А, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«На этом месте ранее был пустырь и заросли, а сейчас это красивое и обустроенное место с большим количеством активностей для детей и взрослых. По итогам проведенных работ были установлены современные малые архитектурные формы, освещение, положено специальное покрытие, а также сооружена сцена. Надеемся, что сквер станет местом притяжения и отдыха не только для жителей, но и гостей региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Для выступлений и культурно-массовых мероприятий вблизи сквера работает филиал Дома культуры и отдыха. В нем есть кружки и секции для детей, а еще на базе учреждения проходят занятия «Активного долголетия».

В рамках программы открытия сквера для гостей прошли выступления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и дискотека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.