В Ступине прошла выездная администрация для старост сельских населенных пунктов

В городском округе Ступино 13 октября состоялась выездная встреча представителей администрации и депутатского корпуса со старостами сельских населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во встрече приняли участие руководитель округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, заместители главы, депутаты Совета депутатов округа, представители ресурсоснабжающих организаций и полиции.

Основными темами обсуждения стали вопросы благоустройства и состояния дорог.

Староста деревни Дворяниново обратилась к главе округа с просьбой рассмотреть вопрос о ремонте моста через реку Каширка, который находится в аварийном состоянии. Сергей Мужальских поручил профильному заместителю выехать на место, провести обследование и рассмотреть возможность проведения ремонтных работ.

Староста села Верзилово обратился с просьбой оказать содействие в закупке материалов для плетения маскировочных сетей участников СВО. Профильному заместителю дано поручение оказать необходимую помощь.

«Старосты — главные люди на селе. Именно они первыми видят и озвучивают нам вопросы, которые волнуют жителей. Сегодня основные проблемы, с которыми мы работаем, — это благоустройство, дороги, уличное освещение и содержание общественных пространств. Благодаря активности и неравнодушию старост, жизнь в деревнях и селах округа становится комфортнее», — отметил Сергей Мужальских.

Подобные выездные администрации позволяют оперативно реагировать на обращения жителей и эффективно решать местные вопросы.

Встречи будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.