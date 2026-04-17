В Ступине прошла окружная игра «Спасатель» среди школьников

Окружная игра-соревнование «Спасатель» прошла 15 апреля на площади имени Ленина в Ступине и собрала около 150 школьников из 15 команд. Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки по основам безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционные соревнования состоялись в 25-й раз. В них приняли участие команды городских и сельских школ, по десять человек в каждой. С открытием игры школьников поздравил заместитель начальника территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Голяк.

«Сегодня проходят соревнования среди школ городского округа Ступино. Здесь ребята оттачивают навыки спасателя, приобретают новые теоретические и практические знания. Данный опыт и умения могут спасти не одну жизнь», — подчеркнул Александр Голяк.

Для участников организовали четыре учебные точки. На теоретическом этапе проверяли знания по основам безопасности жизнедеятельности. Практическая часть включала стрельбу по мишеням, надевание боевой одежды пожарного, защитного костюма и противогаза на время, медицинскую подготовку, а также разматывание пожарных рукавов.

«Мы проводим данную игру уже 25-й раз. В программу входят основы медицинских знаний, правила дорожного движения, умение фигурного вождения велосипеда, обращение со средствами защиты. Навыки сложные, но ребята справляются. Основы безопасности жизни дети должны знать, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих», — отметила начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования администрации городского округа Вера Калинина.

Школьники также отрабатывали оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и электротравмах, демонстрировали знание сигналов регулировщика и правил дорожного движения на имитированном перекрестке, подавали сигналы бедствия по международной кодовой таблице.

По итогам соревнований первое место заняла школа № 1, второе — лицей № 2, третье и четвертое места разделили школы № 5 и № 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.