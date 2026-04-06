В Ступине прошел первый субботник месячника чистоты

Первый муниципальный субботник в рамках месячника чистоты и порядка прошел 4 апреля в городском округе Ступино. В уборке приняли участие около 500 человек, работы организовали как в городе, так и в сельских населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Месячник чистоты продлится до 30 апреля. Следующие субботники запланированы на 11 и 18 апреля, а 25 апреля состоится Всероссийский субботник, который откроется парадом техники.

В первый день к работам присоединились депутаты, представители общественной палаты, сотрудники администрации, дошкольных и школьных учреждений, управляющих компаний, общественных организаций и жители округа. В уборке задействовали около 30 единиц техники. За день собрали порядка 100 кубометров мусора.

«Сегодня вышли депутаты, общественная палата, администрация, все дошкольные и школьные учреждения, управляющие компании, неравнодушные жители. Также работаем в сельской местности. Приглашаем всех желающих принять участие», — рассказал заместитель главы Максим Жуков.

Для удобства жителей организовали 10 точек выдачи инвентаря: у здания администрации, на железнодорожном и автовокзалах, в Приокском переулке, на улице Службина и в лесополосе. В субботнике также приняли участие депутаты фракции «Единая Россия», представители потребительского рынка и предприятий округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.