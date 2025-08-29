В Ступине прошел открытый диалог о кибербезопасности для школьников

Представители прокуратуры провели для школьников Ступина урок по противодействию киберпреступности. Заместитель прокурора города Ступино ответил на вопросы подростков, касающиеся безопасности в интернете, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В клубе для подростков и молодежи «Романтик» была организована уникальная встреча: сотрудники прокуратуры проинформировали учащихся и их родителей о принципах безопасного поведения в сети. Общение прошло в формате живого диалога, в ходе которого собравшиеся обсудили наиболее распространенные угрозы в цифровой среде.

Заместитель Ступинского городского прокурора Юрий Жуков акцентировал внимание на высоком уровне изобретательности, который демонстрируют современные мошенники.

«Сегодня способов повлиять на сознание человека очень много. В зоне риска чаще всего пенсионеры и подростки, но жертвой может стать каждый», — подчеркнул он.

Особый акцент был сделан на важности защиты персональных данных. Специалисты подробно объяснили порядок действий в случае компрометации информации: безотлагательное обращение в органы внутренних дел, блокировка всех банковских карт и временное отключение учетной записи на портале госуслуг через многофункциональный центр.

Отдельно была затронута тема предостережения от так называемого «дропперства» — передачи или реализации банковских счетов незнакомым людям. Помощник прокурора уточнил, что даже однократное совершение подобного действия способно повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

В финальной части мероприятия участники подняли другие актуальные проблемы, в числе которых — безопасность в транспорте и в темное время суток. По словам организаторов, такие просветительские беседы позволяют молодым жителям Ступина быть более подготовленными к современным правовым рискам.